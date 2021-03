Sassuolo, una ripresa come quella di Torino e per l’Inter saranno tre punti sicuri

Da 5 sfide senza soluzione di continuità il Sassuolo fa punti in casa dell’Inter.

Una serie che ha preso avvio nel 2015-2016, quando alla 19esima giornata arrivò un successo per 1-0 (Berardi al minuto 95 su calcio di rigore), e arrivata alla passata stagione, con il pareggio per 3-3 al 27esimo turno (Caputo al 4’, Lukaku dal dischetto al 41’, Biraghi nel recupero della prima frazione, Berardi all’81’ su penalty, Borja Valero all’86’, Magnani all’89’).

Nel mezzo altre 2 vittorie neroverdi e 1 segno X.

E l’ultimo successo dei padroni di casa?

E’ rappresentato dal 7-0 in avvio di campionato 2014-2015, al secondo impegno.

Un girono fa arrivò un 3-0 per la squadra di Conte: Sanchez al 4’, autorete di Chiriches al 14’, Gagliardini al 60’.

La prima in classifica è reduce da un filotto di 8 vittorie di fila e da 11 gare a punti senza stacco.

Il Sassuolo è stato impegnato nel rocambolesco recupero infrasettimanale in casa del Torino. Rocambolesco perché aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 (doppietta di sinistro del fantasista Berardi). Poi, nell’ultimo spezzone del match ha subito la rimonta e il sorpasso dei granata, con l’ex Zaza man of the match ben oltre il novantesimo.

E… il campanello d’allarme suona forte.

Perché la Beneamata è la squadra col differenziale di punti più largo fra primo tempo e novantesimo. Un +23, dai 42 all’intervallo, ai 65 nella classifica in corso di validità.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

7 incontri disputati

2 vittorie Inter

2 pareggi

3 vittorie Sassuolo

13 gol fatti Inter

8 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Sassuolo 1-0, 23° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Sassuolo 3-3, 27° giornata 2019/2020