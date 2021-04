Se Atalanta-Juventus finisse come all’andata… toccherebbe tifare Inter

All’andata sul prato dello Stadium terminò col punteggio di 1-1. Chiesa al 29’ e Freuler al 57’ marcarono, entrambi di destro e da fuori area, i due gol della sfida.

Stavolta un pareggio potrebbe scontentare entrambe, soprattutto nella rincorsa alla Champions 2021-2022. Toccherebbe, come minimo, tifare Inter in serata…

La Vecchia Signora fa punti a Bergamo da 15 scontri diretti di campionato senza soluzione di continuità: 11 vittorie più 4 segni X. L’ultimo 1 in schedina? Nella stagione 2000-2001, 17esima giornata, 2-1 il punteggio finale: autogol di Paganin al 73’, Lorenzi al 75’, Ventola all’82’. Il calendario segnava la data del 3 febbraio. Domenica al momento del calcio d’inizio saranno trascorsi 7.379 giorni.

Al Gewiss Stadium saranno faccia a faccia il miglior attacco del torneo, quello nerazzurro con 71 centri, alla difesa meno perforata, quella bianconera con 27 reti incassate (come la capolista Inter). E proprio guardando i dati delle marcature negli scontri diretti in Serie A fra i due club scopriamo che gli orobici sono a meno 4 dalle cento alla Vecchia Signora. Alla vigilia della sfida, infatti, Muriel, Zapata e soci ne contano 96. Ma… in casa mai hanno rifilato un poker ai bianconeri. Anzi, guardando anche gli Juventus-Atalanta, mai la Dea ha segnato 4 reti ai piemontesi.

E i risultati più ricorrenti…

Lo 0-0 comparso al termine di 12 match, l’ultima volta nel 1991-1992. Lo 0-2 visto 7 volte, la più recente nel 2015-2016. Il 2-2 con 6 comparsate, compresa quella del 2018-2019.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A)

58 incontri disputati

7 vittorie Atalanta

24 pareggi

27 vittorie Juventus

56 gol fatti Atalanta

100 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Juventus 0-1, 2° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO (SERIE A)

Atalanta-Juventus 1-3, 13° giornata 2019/2020