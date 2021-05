Spezia 35 punti, 18 in casa. Torino 35 punti, 18 in trasferta

Più equilibrio di così è impossibile!

Secondo scontro diretto in Serie A fra Spezia e Torino, il primo con i liguri padroni di casa. All’andata fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0. Quindi la partita di domani avrà un ruolo chiave in caso di classifica finale stilata tenendo contro degli scontri diretti fra i club.

Lo Spezia, 35 punti in graduatoria, ne ha fatti 18 fra le mura di casa: 4 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte. Anche il Torino ne conta 35, con quelli lontani da casa che sono 18: 4 successi, 6 segni X, 7 battute d’arresto.

Unica differenza nel computo dei gol fatti-subiti. Liguri che sono sul 22-30, scarto di -8. Piemontesi che rispondono con un 24-29: passivo a -5.

Nel turno infrasettimanale i bianconeri hanno fatto 2-2 nel derby regionale con la Sampdoria. Però quante occasioni hanno sprecato per conquistare l’intera posta in palio. I granata sono stati sommersi di reti da uno scatenato Milan, 0-7 (soltanto un’altra volta, l’anno scorso contro l’Atalanta, il Torino aveva subito un passivo così pesante in un match interno di Serie A).

Le ultime vittorie delle due squadre?

Lo Spezia contro il Crotone, il Torino contro il Parma.

PS: spettatore interessato del match sarà il Benevento che ospiterà il già retrocesso Crotone al Vigorito e che avrà voglia di ridurre i quattro punti di distacco dalla coppia ligure-piemontese.