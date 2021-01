Spezia e quel record scritto a Napoli oltre 70 anni fa

Lo Spezia è reduce da 3 KO senza soluzione di continuità e 1 solo punto raccolto negli ultimi 5 turni di campionato. Nello stesso arco temporale il Napoli di punti ne ha fatti 7 e ha aperto il 2021 ritrovando quel successo che mancava proprio dall’11esimo turno.

Scritto ciò…

Quello di domani sarà il primo Napoli-Spezia di Serie A. Un incrocio che però vanta già 4 precedenti nei campionati italiani dal 1929-1930 in poi. Sono andati in scena tutti in cadetteria: negli anni Quaranta del secolo scorso e agli inizi del Duemila.

Il rendiconto vede in vantaggio i liguri forti di 2 successi contro 1 dei padroni di casa, 8 gol fatti a fronte di 5 incassati. Mentre l’unico segno X è frutto di uno 0-0.

Quasi 26mila giorni fa (domani saranno esattamente 25.988) gli spezzini ottennero sul campo del Napoli la loro più larga vittoria esterna in cadetteria. Era il 13 novembre 1949 e il match terminò col punteggio di 1-5. Questa la sequenza delle marcature: Ragazzo al 23’, Dagianti al 25’, Malavasi al 42’, Pozzo al 56’, Reddi all’83’ e sessanta secondi più tardi.

Solo altre quattro volte gli Aquilotti hanno raccolto l’intera posta in palio in trasferta con un +4 nel differenziale dei gol rispetto agli avversari. E mai hanno saputo fare meglio. Ovviamente, ribadiamo, sono statistiche riferite alla sola Serie B.

Chiudiamo segnalando che dai 4 Napoli-Spezia sono scaturiti altrettanti punteggi differenti. Il più recente quel 3-1 nel 2006-2007: Bogliacino al 47’, Colombo al 52’, Calò all’80’, infine, Bucchi al secondo minuto di extra time.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE B)

4 incontri disputati

1 vittoria Napoli

1 pareggio

2 vittorie Spezia

5 gol fatti Napoli

8 gol fatti Spezia