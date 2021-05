Strano ma vero: una partita con 33 possibili marcatori

Un poker di successi. E’ quello che l’Udinese ha in corso quando ospita il Bologna in campionato. Dall’1-0 della stagione 2016-2017 all’1-0 del campionato scorso.

A dare il via a questa striscia di vittorie è stato proprio un attuale rossoblù ed ex bianconero: Danilo. Il difensore brasiliano, infatti, marcò al 93’ della sfida giocata quattro campionati fa. Nel 2019-2010, invece, a ricoprire il ruolo di match winner è stato Okaka in gol dopo 27 minuti dal fischio d’inizio della contesa.

E l’ultimo successo dee felsinei?

E’ datato Serie A 2015-2016, 1-0 di Destro.

Le due compagine arrivano a questo scontro diretto appaiate in classifica a quota 39 punti.

Ma se i bianconeri ne hanno fatti 18 fra le mura di casa (5V – 3X – 9P con 13GF e 17GS), i rossoblù rispondono con 13 in trasferta (3V – 4X – 10P con 15GF e 29GS).

La compagine di mister Gotti è reduce dal KO subito domenica scorsa dalla Juventus, fra l’altro dopo essere passata in vantaggio ed esserlo rimasta fin quasi allo scadere del match. Quella di Mihajlovic viene da un rocambolesco 3-3 nel derby dell’Appennino giocato al Dall’Ara, con Palacio autore di un tris.

Curiosità dalle statistiche di rendimento: Udinese e Bologna assieme contano ben 33 marcatori in questo campionato. I friulani comandano la graduatoria delle coop del gol a quota 17 col Torino. Gli emiliano-romagnoli inseguono un gradino sotto, a 16, con Atalanta e Sampdoria.

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

37 incontri disputati

16 vittorie Udinese

13 pareggi

8 vittorie Bologna

47 gol fatti Udinese

40 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Bologna 2-1, 10° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE (SERIE A)

Udinese-Bologna 1-0, 6° giornata 2019/2020