Tra poco il Derby di Genova: all'andata tutto si è deciso in soli 300 secondi

vedi letture

La classifica in corso di validità dice che la Sampdoria è quattro punti sopra i cugini del Genoa: 30 per i blucerchiati, 26 per i rossoblù.

Situazione che si ribalta se prendiamo in considerazione il solo 2021…

Nel nuovo anno, difatti, il Vecchio Balordo ha raccolto 16 punti, 1,6/match, grazie a 4 successi, altrettanti segni X, 2 sconfitte. Il Doria segue a 13, 1,3/match, per via di 4 vittorie, 1 pareggio, 5 battute d’arresto.

Derby di Genova pertanto aperto a ogni conclusione.

Fra l’altro il Vecchio Balordo deve ritrovare quella vittoria che in casa e in Serie A gli manca dalla stagione 2010-2011, quando alla 36esima giornata fu 2-1. Successivamente ecco un filotto di 8 stracittadine a punti per il Doria (6 affermazioni e 2 pareggi).

All’andata fu 1-1: a Jankto in rete dopo 23 minuti rispose Scamacca dopo appena 300 secondi.

E proprio l’1-1 è, con lo 0-1, il punteggio più ricorrente al termine dei Genoa-Sampdoria di Serie A. Per entrambi 9 presenze nei 45 incontri disputati dal 1946-1947 in poi.

Attenzione al fattore panchine… Perché Ranieri nelle prime ventiquattro giornate di campionato ha già pescato 7 gol fra i giocatori che gli sedevano accanto all’inizio dei match. E proprio la stagione passata il match winner Manolo Gabbiadini fino al 77’ era stato di fianco al proprio mister… poi l’ingresso in campo e otto minuti più tardi il sinistro da circa venti metri che terminò alle spalle di Radu per lo 0-1.

CONFRONTI DIRETTI COL GENOA SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE B)

45 incontri disputati

12 vittorie Genoa

16 pareggi

17 vittorie Sampdoria

42 gol fatti Genoa

45 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA COL GENOA SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Genoa-Sampdoria 2-3, 26° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA COL GENOA SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Genoa-Sampdoria 0-1, 16° giornata 2019/2020