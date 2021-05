Vincere una partita pur essendo in svantaggio al 91'? Il Cagliari ce l'ha fatta!

Benevento-Cagliari è una sfida cruciale nella lotta per non retrocedere. I sanniti hanno conseguito solamente due punti nelle ultime sei gare. Il Cagliari invece viene da tre vittorie di fila e un pari che hanno rilanciato ampiamente la squadra allenata da Semplici.

Un solo precedente in terra campana tra queste due squadre. Una partita incredibile quella che si è disputata al Vigorito il 18 marzo 2018. Fino al 91' era in vantaggio il Benevento per 1-0 (gol di Brignola), ma Pavoletti prima e Barella poi (su rigore al 96') hanno dato la vittoria ai sardi.

Un 2021 veramente difficile sia per il Cagliari che per il Benevento. I rossoblu, nonostante questo filotto di risultati, viaggiano ad una media di 0,90 punti a partita che non poteva che portare questa squadra verso gli ultimi posti in campionato. Ancora peggio ha fatto il Benevento con 0,65 punti a partita. E' così che la squadra di Inzaghi ha vanificato quanto di buono fatto nella prima parte della stagione.

TUTTI I PRECEDENTI A BENEVENTO

0 vittorie Benevento

0 pareggi

1 vittoria Cagliari

1 gol fatto Benevento

2 gol fatti Cagliari

LA PRIMA E ULTIMA SFIDA A BENEVENTO

2017/2018 Serie A Benevento vs Cagliari 1-2