Ufficiale Egitto, Hassan prolunga e resterà il selezionatore. Ad annunciarlo è la Federazione

Il tecnico dell'Egitto, Hossam Hassan, ha rinnovato il contratto con la Nazionale. Ad annunciarlo è stata la Federcalcio egiziana, che ha spiegato come l'accordo verrà allungato dopo il Mondiale. La federazione africana, nelle ultime ore, ha anche diramato una nota richiedendo la rimozione dell'arbitro francese Letexier e dei suoi assistenti, colpevoli di quanto successo ad Atlanta, con il secondo gol di Zico annullato per un testone e i fallo - in mezzo all'area di rigore su Salah - non ravvisato in circostanze analoghe, con l'azione che si è sviluppata con la rete di Enzo Fernandez che ha cristallizzato il tre a due finale.

Qualificazione storica

Al netto della delusione per l'eliminazione contro l'Argentina, l'Egitto ha disputato la miglior campagna della loro storia. Per la prima volta hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta – classificandosi secondi nel Gruppo G alle spalle del Belgio – ottenendo la prima vittoria di sempre nella competizione battendo la Nuova Zelanda (3-1), oltre al passaggio del turno ai calci di rigore contro l'Australia

Sotto la guida di Hassan, l'Egitto si è qualificato per i Mondiali del 2026 e per la Coppa d'Africa del 2025, raggiungendo in quest'ultima le semifinali. Tali risultati hanno convinto la Federazione a confermargli la fiducia, nonostante l'eliminazione per mano dell'*Albiceleste*.