Francia campione? Wembanyama è fiducioso: "Siamo tra i favoriti, mi hanno impressionato"

Mentre la Coppa del Mondo 2026 si avvicina, la Nazionale francese si presenta ai blocchi di partenza con grande fiducia. Dopo aver conquistato il titolo nel 2018 e raggiunto la finale nel 2022, i Bleus si preparano all’ultima avventura mondiale sotto la guida di Didier Deschamps, che chiuderà un lungo ciclo da tecnico della nazionale.

L’attenzione sulla squadra francese è alta. Victor Wembanyama, stella dei San Antonio Spurs e volto noto della NBA, ha parlato ai media statunitensi del potenziale di Mbappe e compagni. Pur non avendo dato consigli tecnici alla squadra, Wembanyama ha voluto sottolineare il suo entusiasmo: "Non ho dato consigli, ma questi ragazzi mi impressionano davvero. Li seguivo in televisione e continuo a farlo. Sono molto eccitato per la Coppa del Mondo, credo che siano tra i favoriti e spero di riuscire a vedere qualche partita".

Le dichiarazioni del giovane francese mostrano non solo la sua passione per il calcio, oltre alla pallacanestro, ma anche il prestigio internazionale che i vice-campioni del mondo continuano a esercitare. La Francia, con il talento di Kylian Mbappé e dei suoi compagni, si prepara dunque a un Mondiale che potrebbe rappresentare la chiusura di un’era, confermando al tempo stesso il proprio ruolo di protagonista tra le favorite per il titolo.