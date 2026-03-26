Polonia-Albania, le formazioni ufficiali: Zielinski titolare, dal 1' minuto anche Hysaj e Djimsiti
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Queste le formazioni ufficiali di Polonia-Albania, sfida valida per le semifinali play-off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Nella Polonia c'è l'interista Zielinski dal primo minuto, titolari nell'Albania il Hysaj (Lazio) e Djimsiti (Atalanta).
Polonia 3-4-3: Grabara; Kedziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Szymasnki, Zielinski, Skoras; Kaminski; Lewandowski, Rozga.
Albania 4-3-1-2: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Laçi, Bajrami; Shehu; Uzuni, Hoxha.
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