Il campionato più emozionante d'Europa è in Polonia: tra prima e penultima 13 punti

Siamo nella fase calda dei vari campionati europei. E se in alcuni paesi ci sono già verdetti ufficiali, come il PSV Eindhoven campione d'Olanda, in altri è tutto apertissimo. Il caso più clamoroso è quello che sta succedendo in Polonia dove mancano 6 giornate alla fine della Ekstraklasa.

Tra la prima della classe e la settima in classifica vi è un fazzoletto di 6 punti. E anche nelle posizioni sotto c'è un equilibrio incredibile, basti pensare che in linea teorica persino la penultima in classifica, staccata 10 lunghezze dal quarto posto, potrebbe addirittura avere velleità europee.

Sorprende la posizione del Legia Varsavia, che è la squadra più popolare del paese e si trova invischiato nella lotta per non retrocedere.

CLASSIFICA

1. Lech Poznan 46

2. Zaglebie Lublin 44

3. Jagiellonia 43

4. Gornik Zabrze 43

5. Wisla Plock 42

6. Rakow 40

7. Katowice 40

8. Motor Lublin 39

9. Lechia Gdansk 37

10. Korona Kielce 37

11. Cracovia 37

12. Pogon Szczesin 37

13. Piast Gliwice 35

14. Legia Varsavia 34

15. Radomiak Radom 34

16. Arka Gdynia 34

17. Widzew Lodz 33

18. Termalica 25