Il campionato più emozionante d'Europa è in Polonia: tra prima e penultima 13 punti
Siamo nella fase calda dei vari campionati europei. E se in alcuni paesi ci sono già verdetti ufficiali, come il PSV Eindhoven campione d'Olanda, in altri è tutto apertissimo. Il caso più clamoroso è quello che sta succedendo in Polonia dove mancano 6 giornate alla fine della Ekstraklasa.
Tra la prima della classe e la settima in classifica vi è un fazzoletto di 6 punti. E anche nelle posizioni sotto c'è un equilibrio incredibile, basti pensare che in linea teorica persino la penultima in classifica, staccata 10 lunghezze dal quarto posto, potrebbe addirittura avere velleità europee.
Sorprende la posizione del Legia Varsavia, che è la squadra più popolare del paese e si trova invischiato nella lotta per non retrocedere.
CLASSIFICA
1. Lech Poznan 46
2. Zaglebie Lublin 44
3. Jagiellonia 43
4. Gornik Zabrze 43
5. Wisla Plock 42
6. Rakow 40
7. Katowice 40
8. Motor Lublin 39
9. Lechia Gdansk 37
10. Korona Kielce 37
11. Cracovia 37
12. Pogon Szczesin 37
13. Piast Gliwice 35
14. Legia Varsavia 34
15. Radomiak Radom 34
16. Arka Gdynia 34
17. Widzew Lodz 33
18. Termalica 25