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Repubblica Ceca-Irlanda, le formazioni ufficiali: l'unico giocatore di Serie A è in panchina

Repubblica Ceca-Irlanda, le formazioni ufficiali: l'unico giocatore di Serie A è in panchinaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 19:28Mondiali 2026
Dimitri Conti

Alle ore 20:45 si giocano le partite rimanenti per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, con in programma anche la sfida tra Repubblica Ceca e Repubblica d'Irlanda.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

REPUBBLICA CECA (4-3-3): Kovar; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Darida, Jurasek; Schick, Sulc; Chory.
A disposizione: Hornicek, Jedlicka, Chaloupek, Vitik, Karabec, Kliment, Cerv, Chytil, Sadilek, Zeleny, Visinsky, Soucek.
Allenatore: Miroslav Koubek.

REPUBBLICA D'IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea; Coleman, Taylor, Molumby, Manning; Azaz, Ogbene; Parrott.
A disposizione: Keeley, Travers, Kenny, Idah, Brady, Dunne, Vale, Egan, Knight, Browne, Abankwah, Szmodics.
Allenatore: Heimir Hallgrimsson.

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