Italia Under 15, 1-0 nel test match contro la Cechia: decide il bomber Cordopatri

La Nazionale Under 15 si impone di misura sui pari età della Cechia per 1-0 al centro sportivo ‘Novarello Villaggio Azzurro’ di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, nel primo dei due test match in programma nell’arco di tre giorni. A decidere l’incontro è stato il gol realizzato al 65’ dall’attaccante del Parma, Mark Chidozie Cordopatri.

"È stata sicuramente una partita difficile – sottolinea il tecnico Enrico Battisti –, perché, come pensavo, la Cechia si è dimostrata una squadra con diversi elementi di qualità. Nonostante ci abbiano messo in difficoltà, mi è piaciuto l’atteggiamento e la compattezza della squadra. Siamo stati bravi a crearci diverse chance in ripartenza, dove potevamo sicuramente fare meglio e arrotondare il punteggio. Dal punto di vista dell’intensità e del ritmo, come immaginavo, è stata una partita che ci ha messo alla prova”.