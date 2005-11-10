Dante Bonfim Costa Santos, rimasto in campo fino ai 42 anni. E ora allenatore

Nella sua carriera, Dante ha giocato prevalentemente in Germania e Francia. Un bel girovagare che lo ha portato fino alla scorsa stagione a essere un calciatore. Non è banale, visto che a 33 anni si è trasferito al Nizza e ci è rimasto per dieci stagioni. Fino al ritiro: in totale sono 768 partite con i club - 30 i gol - tredici invece con la maglia del Brasile.

Il palmares

Anche qui non è per nulla male. Tre campionati di Germania, ovviamente con il Bayern Monaco, un campionato belga con lo Standard Liegi, varie coppe nazionali, ma anche una Champions nel 2013 - contro il Dortmund - e una Coppa Intercontinentale. Fino al ritiro, appunto, di maggio scorso. La sua inattività non è durata molto, visto che ora fa l'allenatore.

L'ufficialità

Il comunicato da parte del Bayern di Monaco è arrivato il 2 giugno. "Dante Bonfim Costa Santos – noto come Dante – diventerà il capo allenatore della squadra di riserva dell'FC Bayern II dopo il suo ritiro come giocatore con il Nizza. Il 42enne brasiliano torna a Monaco 11 anni dopo aver lasciato il club, dove succede a Holger nel suo primo ruolo di allenatore". Mentre queste le sue prime parole. "Non vedo l'ora di svolgere questo compito nel mio ex club. Nel campus vengono formati molti buoni talenti, che per la prima volta devono affermarsi nel calcio maschile con i dilettanti. In questo importante passo, io e il mio team di allenatori vogliamo accompagnarli nel miglior modo possibile". Oggi Dante Bonfim Costa Santos compie 43 anni.