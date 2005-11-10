Leonardo Pavoletti, la big solamente di sfuggita. Ma un gol promozione con il Cagliari
Andrea Losapio
L'epoca del centravanti fisico è passata di moda? Bisognerebbe chiederlo a Leonardo Pavoletti, professione numero nove, senza riuscire a sfondare del tutto. Da Livorno al Pavia, poi Juve Stabia, Casale, Virtus Lanciano. Una carriera in provincia fino al Sassuolo, nel 2012, quando vince la B, ma non la riconferma, visto che passa al Varese, dove sigla venti reti.
L'esordio
Pavoletti bagna la Serie A soltanto il 25 agosto 2013, contro il Torino, quando ha quasi 25 anni. Un ingresso nel grande calcio arrivato relativamente tardi rispetto a tanti altri protagonisti del campionato. La vera svolta arriva nel gennaio 2015, quando Pavoletti passa al Genoa. In Liguria trova l'ambiente ideale per esprimere le proprie qualità, realizzando 14 gol in 25 presenze, diventando il miglior marcatore italiano della Serie A in quella stagione e il quinto nella classifica generale dei cannonieri.
Niente big
Nel gennaio 2017, arriva il trasferimento al Napoli. Ci rimarrà pochino, perché in estate finisce al Cagliari. Rimanendoci fino alla fine della carriera, segnando il gol del ritorno in Serie A sei anni dopo, al novantaquattresimo. Oppure la doppietta al Frosinone, fra il minuto 94 e il 96. Nel maggio 2026, dopo nove stagioni, 231 presenze e 52 gol in rossoblù, Pavoletti ha salutato il Cagliari, chiudendo uno dei capitoli più importanti della propria carriera. Oggi Leonardo Pavoletti compie 38 anni.