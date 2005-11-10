Ufficiale Dante torna al Bayern Monaco, ma da allenatore: guiderà la formazione Under 23

Nel 2013 ha trionfato con il Bayern Monaco in Champions League - ora Dante torna al club bavarese con l'intento di far crescere i giovani. Il 42enne brasiliano torna al campione di Germania undici anni dopo il suo addio e diventa il nuovo allenatore dell'Bayern II, nel campionato regionale.

È la prima occasione che viene data da allenatore per il brasiliano classe '83, che solo pochi giorni fa aveva concluso la sua carriera al Nizza in Ligue 1 francese.

Questo il comunicato del club bavarese: "Dante Bonfim Costa Santos – noto come Dante – diventerà il capo allenatore della squadra di riserva dell'FC Bayern II dopo il suo ritiro come giocatore con il Nizza. Il 42enne brasiliano torna a Monaco 11 anni dopo aver lasciato il club, dove succede a Holger nel suo primo ruolo di allenatore".

Jochen Sauer, direttore del settore giovanile, ha dichiarato: “Prima di tutto, vorrei ringraziare Holger Seitz per i suoi grandi sforzi con la nostra seconda squadra. Abbiamo tenuto molti colloqui tra la direzione negli ultimi mesi in termini di quali sono le nostre aspettative future del nostro team giovanile più anziano. Siamo poi giunti alla conclusione che vogliamo lavorare con un giovane allenatore che era stato anche un giocatore di altissimo livello. Dante ha sperimentato quasi tutto quello che puoi nel calcio ed era ancora un modello per i compagni di squadra a Nizza a 42 anni in termini di atteggiamento e professionalità. Ci ha convinto con quella mentalità nei nostri colloqui. Il fatto che stia assumendo il suo primo ruolo di allenatore al Bayern, dove ha giocato un ruolo importante nella vittoria del 2013, rende questa storia ancora più grande per tutte le persone coinvolte.”

Queste le sue parole dopo l'annuncio della notizia: "Non vedo l'ora di svolgere questo compito nel mio ex club. Nel campus vengono formati molti buoni talenti, che per la prima volta devono affermarsi nel calcio maschile con i dilettanti. In questo importante passo, io e il mio team di allenatori vogliamo accompagnarli nel miglior modo possibile", ha detto Dante, che succede a Holger Seitz. L'inizio della preparazione per l'U23 di Monaco è fissato per il 22 Giugno.