l futuro di Stanislav Lobotka è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista slovacco ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il Napoli si trova davanti a una scelta non semplice. Nell'accordo è prevista un'opzione unilaterale a favore del club per prolungare il rapporto di un'altra stagione, ma la sensazione è che difficilmente De Laurentiis deciderà di esercitarla. A pesare, soprattutto, è l'aspetto economico: Lobotka percepisce uno stipendio da circa 4,5 milioni di euro a stagione, una cifra considerata particolarmente elevata per un giocatore che si avvicina ai 32 anni.

Rivoluzione in vista?

La questione, però, potrebbe essere rivalutata alla luce delle possibili partenze a centrocampo. Il Napoli rischia infatti di perdere già Anguissa, mentre restano da chiarire le situazioni di McTominay e De Bruyne. Tre possibili addii che obbligherebbero il club a intervenire profondamente sul reparto, con il rischio di dover ricostruire quasi da zero la mediana. In questo scenario, privarsi anche di Lobotka potrebbe diventare una scelta troppo rischiosa sul piano tecnico.

Ecco perché, pur restando complicato immaginare il rinnovo alle condizioni attuali, il Napoli potrebbe prendere in considerazione una proposta al ribasso. Un'offerta con cifre e condizioni differenti rispetto all'attuale accordo, che permetterebbe agli azzurri di trattenere un regista ormai centrale nella storia recente del club, evitando contemporaneamente di dover cercare sul mercato un sostituto di pari livello. La permanenza dello slovacco non è scontata, ma le possibili uscite potrebbero cambiare le valutazioni della società. Oggi Stanislav Lobotka compie 32 anni.