Nico Gonzalez, difficile arrivare al riscatto obbligatorio. Ma l'Atletico vuole tenerlo

Nico Gonzalez è forse uno dei rimpianti della Juventus. Perché è stato preso nell'estate del 2024 con un prestito con obbligo di riscatto - 8 milioni più 25 e bonus per altri 5 - ma non è riuscito a fare la differenza nella sua prima stagione in bianconero. Forse non era tutta colpa sua, visto che Edon Zhegrova finora non è stato migliore rispetto al suo predecessore. In estate però la Juve ha fatto una scelta di campo, preferendo cederlo in prestito con diritto di riscatto, fissato a 32 milioni di euro, all'Atletico Madrid. Gonzalez è partito molto bene, probabilmente farà parte della spedizione in America dell'Argentina - per riconfermarsi campione del Mondo - ma un infortunio lo ha bloccato.

Anche per questo ora l'Atletico vorrebbe valutare una contrattazione sulla condizione per rendere il prestito permanente. Questo significherebbe un cambio di rotta, visto che - almeno fino a dicembre - l'intenzione era quello di riscattarlo senza troppe remore. Al 60% delle presenze da almeno 45 minuti sarebbe scattato il riscatto obbligatorio: ora è a 14 ed è difficile pensare che questo sbarramento venga superato.

Simeone, però, si è detto soddisfatto. "Sono contento per Nico. Stava cercando di riprendersi da molto tempo. Sembrava che fosse all'Atlético Madrid da una vita, poi si è infortunato e finora non è riuscito a darci quello di cui è capace. Questa energia è l'energia del giocatore che cercavamo". Oggi Nico Gonzalez compie 28 anni.