Paul Pogba, valeva quanto un Monet o forse ancora di più. Il top a venticinque anni

"Io non sono preoccupato del valore di Paul Pogba, ormai so che è come un Monet, il valore c'è - risponde l'agente -. Ma dove lo mettiamo, dove gioca, non è importante. Il valore è quello. Il Mondiale non dà più valore al giocatore, quello glielo dà il club, le prestazioni di ogni settimana. Come i grandi quadri, Pogba potrebbe andare all'asta? Io non credo che i grandi quadri vadano all'asta, i grandi quadri sono già dei grandi collezionisti. Poi se li vogliono vendere li vendono, se non li vogliono vendere non li vendono".

Nel 2013 Mino Raiola parlava così di Paul Pogba. A ragione, verrebbe da dire, perché tre anni dopo il francese sarebbe stato il giocatore più pagato - ancora non raggiunto - da un club straniero che viene a fare compere in Serie A. 127 milioni per quello che era un quadro straordinario, la plusvalenza più incredibile della storia: dallo United allo United, andato via a zero, ritornato per quella cifra, andato un'altra volta via a zero, ancora alla Juventus, stavolta con un finale diverso.

È un dispiacere, perché Pogba è stato straordinario protagonista nel Mondiale 2018, quando di anni ne aveva venticinque e sembrava pronto a esplodere definitivamente. Poi i problemi fisici, il doping con la Juventus, il rientro al Monaco... Purtroppo non sembra più capace di replicare quegli anni bellissimi e suadenti. Oggi Paul Pogba compie 33 anni.