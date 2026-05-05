Pogba racconta la sua depressione: "Ci sono stati dei momenti in cui ho detto 'è finita'"

“Ci sono stati dei momenti in cui ho detto: 'Per me è finita’”. Paul Pogba si lascia andare a una lunga confessione, intervistato dall’ex compagno di nazionale Adil Rami (ex Milan) ai canali di Ligue1+: “Mi chiedevo cos’avrei potuto fare. Facevo di tutto per non mollare, ma ero sempre allo stesso punto. La mia famiglia è stata fondamentale, non avete idea di quante volte mia moglie mi abbia detto di andare ad allenarmi. Ma ci sono giorni in cui non hai niente, nessuna chiamata, non sai dove stai andando e ti chiedi perché lo stai facendo”.

L’ex centrocampista della Juventus ha raccontato le lacrime dopo la firma con il Monaco: “Le immagini parlano da sole. Tu lo sai, dobbiamo mostrare carattere, cresci in questo modo e devi forgiarti. Ci sono momenti in cui tu non stai bene, ma devi dimostrare che stai bene. Ti giuro, ho bloccato, bloccato, bloccato e alla fine non ho retto. Ho pianto per 30 minuti”.

Nella chiacchierata con Rami, Pogba ha anche spiegato di aver capito in tempi non sospetti di dover cambiare il suo modo di giocare: “Ai tempi della Juve feci un'operazione al ginocchio prima della Coppa del Mondo. Lì avevo già capito che bisognava già raddrizzarsi. La tua testa vuole, ma il tuo corpo no. È più importante la tua testa del tuo corpo".