Sandro Tonali, il sogno proibito della Juventus. Ma per il Newcastle costa 100 milioni

Sandro Tonali può essere solo un sogno? La Juventus già da mesi lo avrebbe messo in cima alle preferenze, ma il problema è che la valutazione che ne fa il Newcastle è assolutamente fuori budget. Se è vero che gli inglesi dovranno cedere per mettere a posto un bilancio che non avrà la forza della Champions - né della cessione di Isak al Liverpool - dall'altro lato hanno deciso di non farlo a cuor leggero.

Il prezzo è di 100 milioni, circa. Sotto gli 80 è inutile nemmeno cercare di mettersi a trattare, da lì in poi - con i bonus - l'idea è quella di arrivare a quella cifra. Perché Tonali dopo tre anni è considerato un elemento chiave, ma anche un'ottima plusvalenza visto che è stato pagato 58,4 milioni ed è a bilancio per poco meno di 24. Il Manchester United - che segue con forza anche Ederson dell'Atalanta ed è in anticipo - ha già fatto sapere di essere pronto a presentare un'offerta consona.

Anche perché, oltre al prezzo del trasferimento, l'ingaggio è altissimo. Circa 8 milioni di euro netti all'anno più i bonus - per arrivare a circa 9. Fuori dai progetti di qualsiasi club italiano. Oggi Sandro Tonali compie 26 anni.