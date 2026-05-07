Dani Olmo, "chiuso" da Boban e Maldini per 20 milioni. E poi finito al Lipsia per 40

"Personalmente sono andato a chiudere Dani Olmo". Zvone Boban, ex dirigente del Milan, qualche mese fa ha parlato della trattativa per lo spagnolo che aveva portato avanti per conto dei rossoneri. "Non hanno voluto farlo, era gennaio 2020. Era tutto accordato, si doveva magari alzare qualcosa, ma era un affare da 18 più 2. Il ragazzo non chiedeva nemmeno troppo ma dopo si doveva pagare qualcosa di più e alla fine non ho avuto alcuna risposta, quindi era chiaro che era un no". Riferendosi al fatto che Elliott non diede l'avallo.

Il momento era gennaio 2020 e probabilmente sarebbe stato un grande colpo. Il problema è che la valutazione che ne ha fatto il Lipsia è stata (molto) diversa subito dopo. Perché l'offerta dei tedeschi arrivò poco dopo: 20 milioni, 750 mila euro ogni 20 presenze, 2 milioni a ogni qualificazione di Champions - per tre volte al massimo - e 2 di vittoria per la Bundesliga. Più il 20% della futura rivendita con clausola a 100 milioni.

Facendo un rapido calcolo. 6 milioni per le Champions, 7 milioni per il 20% oltre i 20 milioni, 6,8 milioni per le presenze. Niente vittoria per la Bundesliga ma, di fatto, Dani Olmo è costato (tutto incluso) 40 milioni al Lipsia, pur con una discreta plusvalenza. Peccato, perché era stato vicino sì al Milan, ma anche cercato dall'Atalanta. Oggi Dani Olmo compie 28 anni.