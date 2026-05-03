Pogba torna titolare col Monaco, ma non convince: "Non può più giocare in Ligue 1"

Dopo oltre tre anni lontano da una maglia da titolare, Paul Pogba è tornato in campo dal primo minuto con il Monaco nella vittoria per 2-1 sul Metz. Un rientro atteso, con il centrocampista francese impiegato per circa un’ora in una gara ben gestita dai suoi, ma senza riuscire a incidere in maniera determinante.

Il percorso di recupero dell’ex Juventus procede con cautela, tra minuti nelle gambe e la necessità di ritrovare ritmo e condizione dopo una lunghissima assenza. Tuttavia, non sono mancate le critiche sulla sua prestazione.

Nel corso del programma “After Foot” su RMC, Maxime Chanot ha espresso un giudizio netto: “Paul Pogba non può più giocare in Ligue 1. È stato molto mediocre. Con la palla non ha problemi, ma a centrocampo, in fase difensiva, in una squadra che deve difendere, è fuori discussione”.

Parole dure che accendono il dibattito sul reale impatto del francese in questa nuova fase della carriera. Per Pogba, dunque, il ritorno in campo rappresenta solo il primo passo: serviranno prestazioni ben più convincenti per mettere a tacere i dubbi e riconquistare un ruolo centrale.