Remo Freuler, in scadenza con il Bologna. Potrebbe seguire Gasperini, ma dove?

"Il mio contratto a Bologna è in scadenza, vedremo cosa succederà". Poco meno di un mese fa Freuler poneva l'accento sul fatto di non avere ancora prolungato con il Bologna. Così si sono accumulate le voci circa il suo possibile addio, con destinazione Roma, dove c'è Gian Piero Gasperini. Nel frattempo pure la posizione del Gasp - anche a causa della sconfitta in Europa League proprio contro i rossoblù - è diventata più ballerina. Lui giocava di melina prima della gara. "Non parliamo di queste cose. Non mi sembra una domanda normale. Parliamo della partita e non di questi temi".

Freuler però si tratta di uno dei grandi centrocampisti della A di questi anni. Preso da Sartori in Svizzera, è riuscito - dopo un inizio decisamente difficile - a prendersi il suo spazio, diventando via via sempre più centrale per l'Atalanta prima, per il Bologna poi, con una parentesi in Premier al Nottingham Forest, non troppo fortunata.

Nei giorni scorsi ha parlato anche della sfida dei quarti di finale contro l'Aston Villa, in programma domani al Villa Park di Birmingham. "Stiamo giocando meglio ultimamente rispetto a dicembre-gennaio, dove abbiamo lasciato parecchi punti. Se vinci diventa tutto più bello. In casa abbiamo fatto degli errori nell'andata di Europa League ora dobbiamo necessariamente riprenderci in occasione della sfida di ritorno. Quello che succede succede, prima era 50-50 e ora andremo lì con due gol di svantaggio. Dobbiamo andare lì e fare il nostro calcio”. Oggi Remo Freuler compie 34 anni.