Vinnie Jones, il più cattivo di sempre con la faccia da attore

Probabilmente, il calciatore più cattivo di tutti i tempi. Sicuramente, quello che si è meglio reinventato dopo la fine della carriera. Lui è Vincent Peter Jones, per tutti semplicemente Vinnie Jones. I primi anni da giocatore ad alti livelli sono con la maglia del Wimbledon: fece parte della 'Crazy Gang' che riuscì nell'impresa di vincere la FA Cup contro il Liverpool nell'88. Rapidi passaggi a Leeds, Sheffield Wednesday e Chelsea, prima di tornare a Wimbledon. Nell'ultimo anno di carriera, il ruolo da allenatore-giocatore al QPR. Vinnie Jones però è ricordato per la sua fama da duro, più che per i piedi sopraffini. Detiene il record per il cartellino più veloce, dopo 3 secondi dal fischio d'inizio, e in carriera è stato espulso 12 volte. L'episodio più famoso, però, è forse quello in cui 'strizzò' i testicoli di un certo Paul Gascoigne per distrarlo. Poi, dal '98, il via alla nuova carriera, quella di attore grazie alla fiducia di Guy Ritchie: sotto la sua guida, prenderà parte ai film 'Lock & Stock' e soprattutto 'The Snatch', ma i titoli nei quali è presente sono decine. Oggi Vinnie Jones 56 anni.

