Torino, Vagnati blinda Gineitis: ritocco dell'ingaggio e rinnovo fino al 2029

vedi letture

Il Torino ha dimostrato grande lungimiranza nel riconoscere il talento di Gvidas Gineitis sin dal principio, da quando Ruggero Ludergnani suggerì a Davide Vagnati di inserirlo nell'operazione Seck. Sebbene quest'ultima si sia rivelata infelice, il risvolto positivo è stato proprio Gineitis, ora in procinto di rinnovare il proprio contratto. La mossa del club granata è chiara e decisa: proporre un allungamento dell'attuale accordo fino a giugno 2029 con opzione per un altro anno.

Questa rinegoziazione, a soli pochi mesi dall'ultimo aggiustamento contrattuale (marzo 2024), rivela la ferrea volontà del Torino di costruire per Gineitis uno status da titolare, da giocatore importante e perno del Toro che verrà. Ma non solo: i granata prevedono anche un significativo incremento dell'ingaggio del centrocampista lituano, che passerà dagli attuali 600.000 euro netti all'anno a 750.000 più bonus. Un ritocco verso l'alto che serve a rasserenarlo e a dimostrare una fiducia concreta, non solo a parole, evidenzia Tuttosport.

In un momento in cui Samuele Ricci sembra destinato a partire, Gineitis rappresenta la certezza che resta, pronto a giocare tanto e a diventare un punto fermo del nuovo corso targato Baroni. Il tecnico, con il suo 4-2-3-1, dovrà essere bravo a trovargli l'abito giusto in campo, valorizzando le sue qualità e rendendolo un pilastro inamovibile della squadra.