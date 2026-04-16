Podcast TMW Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio

"Non so se Bastoni giocherà contro il Cagliari, ma a prescindere già il dubbio che possa o non possa, debba o non debba essere schierato nella formazione titolare dell'Inter contro il Cagliari, fa capire che esiste un tema Bastoni, il tema della tranquillità, della serenità del giocatore che ha vissuto dei mesi molto complicati e molto delicati". Inizia così la riflessione odierna di Gianluca Di Marzio all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Questo ha un'influenza sul futuro perché sappiamo che c'è il Barcellona pronto a tentare Bastoni - prosegue Di Marzio -. È un'operazione questa, una scelta che soprattutto il direttore sportivo Deco ha fatto in maniera molto forte, lui ha individuato in Bastoni il giocatore ideale per migliorare la difesa della Barcellona, una difesa che ha bisogno di giocatori che sappiano fare reparto anche da soli, come può essere Cubarsi".

"Quindi sicuramente il suo innesto è considerato una priorità per il Barcellona che ha tanti motivi e tante difficoltà per tesserare i giocatori nuovi, soprattutto per acquistare i giocatori a peso d'oro: riesce a comprarli ma poi non riesce ad iscriverli, ecco perché vuole magari inserire delle contropartite tecniche. Si è parlato di altri giocatori proprio per abbassare il cash, per fare delle operazioni di entrata e di uscita in modo da poter permettere l'iscrizione nella rosa del giocatore acquistato, quindi oggi il Barcellona si sta muovendo con delle operazioni articolate che prevedono questo tipo di formula. L'Inter invece - aggiunge Di Marzio - sta metabolizzando anche una possibile cessione di Bastoni perché potrebbe essere legata anche alla volontà del giocatore".

"L'Inter oggi vorrebbe una cifra intorno ai 70 milioni di Euro per Bastoni in modo da poter intanto rimpiazzarlo e poi poter fare un po' di mercato con questa cifra. I nomi individuati conclude Di Marzio - sarebbero Muharemovic e Solet e con 70 milioni potrebbero arrivare entrambi".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!