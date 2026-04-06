Podcast TMW "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio

"Ieri è arrivata la conferma da Manchester, sponda City, che Bernardo Silva non rinnoverà il contratto con il club di Guardiola, diventando così una grandissima opportunità di mercato. Un po' come lo è stata l'estate scorsa De Bruyne per il Napoli. Soprattutto guardando quello che lui e Modric,ad esempio, hanno fatto per le proprie squadre". Inizia così la riflessione di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com -, che si concentra su uno scenario ben preciso in vista dell'estate.

Opportunità per il calcio italiano

"Bernardo Silva rappresenta quini un'opportunità assolutamente da cogliere per il nostro calcio - continua Gianluca Di Marzio -, nonostante la forte concorrenza da altri campionati. La Juventus si è mossa da tempo per cercare di sondare la volontà del calciatore di arrivare nel campionato italiano e vedremo se ci saranno nei prossimi giorni dei margini per farlo arrivare".

Non solo Bernardo Silva

"Giocatori così rappresentano un esempio per il nostro calcio, possono fare da leva per i giovani, non è lo straniero che arriva in Italia e toglie spazio agli italiani, bensì è lo straniero campione che a livello di carisma e leadership aiuta tutto un gruppo a migliorare e performare. L'estate prossima dunque sarà davvero particolare per i tanti campioni in scadenza di contratto, mi viene da pensare a Goretzka del Bayern Monaco, ma anche ai vari Dybala, Pellegrini, Senesi, Rudiger... Insomma, un'estate di calciatori illustri a scadenza di contratto: campioni di questo tipo che possono fare il bene del calcio italiano".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!