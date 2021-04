PODCAST - Agnelli e Allegri si sono incontrati. Ma Pirlo è tutt'altro che fuori dai giochi

vedi letture

Il punto sulla panchina della Juventus, l'incontro (che sì, c'è stato) tra Agnelli ed Allegri a Forte dei Marmi e la posizione di Andrea Pirlo. Che tutti danno già per spacciato, ma che in realtà gode ancora di un ottimo rapporto col presidente e che ha ancora possibilità di restare alla guida della Juventus non solo per questo finale di stagione, ma anche per la prossima stagione.

In questo podcast, analizziamo ciò che sta accadendo in questi giorni alla Juventus. Partendo da un passaggio della conferenza di Pirlo, che di quell'incontro era già a conoscenza prima che venisse fuori tramite la stampa. In calce il podcast di 'TMW'.