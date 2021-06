PODCAST - Buongiorno Italia. Premiata gioielleria Sassuolo: il futuro dei tre azzurri

Ieri ha parlato Giacomo Raspadori in conferenza stampa ma per il Sassuolo è "incedibile". Lo stesso non vale, oggi, per altri due gioielli azzurri dei neroverdi come Manuel Locatelli e Domenico Berardi. Ed è proprio di questo che parliamo nel Podcast di Tuttomercatoweb.com che accompagna ogni giorno le mattinate nel viaggio di Euro 2020 dell'Italia. Dove andrà Locatelli? Che deciderà di fare Berardi?

