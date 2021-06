PODCAST - Milan, è il momento dei saluti. Tra addii a parametro zero e cessioni

vedi letture

Le visite mediche di Gigio Donnarumma per conto del PSG. Quelle che avverranno nelle prossime ore a Milano di Hakan Calhanoglu per conto dell'Inter e non solo. Nel podcast di oggi di TMW focus sul Milan, club alle prese con diversi giocatori in uscita.