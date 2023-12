podcast 'Niente mercato a gennaio'. Marotta gioca a poker o dice la verità?

Squadra che convince non si cambia? Le parole di Giuseppe Marotta prima dell'ultima sfida contro il Benfica lasciano presagire che il mercato di gennaio dell'Inter potrebbe non regalare sorprese ai tifosi nerazzurri. Ma sarà davvero così? Resisterà a ogni offerta e proposta per i propri big il club di VIale della Liberazione? Non si rinforzerà sull'esterno, in attacco, in difesa, in vista della seconda parte di stagione? O nelle dichiarazioni di Marotta c'è un bluff da giocatore di poker? Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttiomercatoweb.com, con Marco Conterio.

