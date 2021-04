Le probabili formazioni di Granada-Manchester United: Inglesi con Rashford a mezzo servizio

Partita importante quella tra Granada e Manchester United, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Una partita con gli inglesi favori ma gli spagnoli sono una delle sorprese di questa edizione dell'Europa League e venderanno cara la pelle in questi due match di quarti di finale.

COME ARRIVA IL GRANADA - Deve fare la conta degli assenti il tecnico Martinez. Problemi per Carlos Neva, Foulquier e Quini. Neyder Lozano è sempre out per infortunio e problema al ginocchio anche per Luis Suarez. Soldado sarà l'unica punta nel 4-2-3-1 degli spagnoli.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED - Gli inglesi devono rinunciare a Telles e Bailly, positivi al Covid e Martial infortunato. Recuperati Mata e Rashford ma nessuno dei due dovrebbe avere i 90 minuti sulle gambe. Ci sarà anche l'ex Atalanta Diallo tra i convocati. In avanti giocherà Edinson Cavani.