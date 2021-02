Le probabili formazioni di Lipsia-Liverpool - Assenze da ambo le parti. Klopp si affida a Salah

Serata di Champions importante quella di questa sera che vedrà sfidarsi il Liverpool e il Lipsia. Una partita che vede gli inglesi leggermente favoriti nonostante il periodo di difficoltà ma con i tedeschi pronti a candidarsi come sorpresa di questi ottavi finali. La partita si giocherà in campo neutro, alla Puskas Arena di Budapest, per via dell'emergenza Covid.

COME ARRIVA IL LIPSIA - Diverse assenze per Nagelsmann. Out Forsberg, Laimer e Szoboszlai. In dubbio invece Henrichs. Il sistema di gioco dovrebbe essere il 3-4-2-1 con Nkunku e Olmo dietro Poulsen.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Klopp schiererà il suo consueto 4-3-3. Assenti Milner, Matip, Keïta, Jota, Gomez e Van Dijk In dubbio Origi, Fabinho, Davies e Kelleher. In avanti giocheranno Salah, Firmino e Manè. Confermato Alisson tra i pali nonostante il periodaccio e le tante critiche subite nell'ultimo periodo.