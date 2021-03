Le probabili formazioni di Chelsea-Atletico Madrid: Simeone a caccia della rimonta

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Operazione rimonta per l’Atletico Madrid. Questa sera a Stanford Bridge i Colchoneros vogliono provare a capovolgere la sconfitta del match di andata subita contro il Chelsea. La squadra di Thomas Tuchel dal canto suo vorrà proseguire il proprio momento magico staccando il pass per i quarti di finale di Champions League. I Blues infatti sono reduci da 13 risultati utili consecutivi fra campionato e coppe con nove vittorie e quattro sconfitte che hanno proiettato la squadra al quarto posto a +3 sul West Ham quinto ma con una gara in meno. La formazione del Cholo Simeone invece nelle ultime sette partite fra Liga e coppe ha raccolto solo due vittorie e tre pareggi perdendo, oltre che la sfida di andata anche il match di campionato contro il Levante. I biancorossi sono sempre primi in classifica in Spagna ma solo a +4 sul Barcellona e a +6 sul Real e la corsa è sempre più avvincente.

COME ARRIVA IL CHELSEA - Thomas Tuchel deve difendere lo 0-1 dell’andata e potrebbe confermare lo schieramento a tre difensori del match di andata, anche se poi gli interpreti possono schierarsi con la difesa a quattro. Davanti a Mendy potrebbe esserci una retroguardia formata da Azpilicueta, Christensen e Rudiger con James e Marco Alonso esterni. A centrocampo ci saranno Kanté e Kovacic con Olivier Giroud, che ha deciso il match di Bucarest, supportato da Hudson-Odoi e Werner.

COME ARRIVA L’ATLETICO MADRID - Diego Simeone dovrebbe confermare il 4-4-2 per cercare di scardinare la difesa del Chelsea e tentare la rimonta. In porta spazio a Oblak con Trippier e Hermoso sulle corsie laterali mentre Savic e Felipe completeranno il pacchetto arretrato dei Colchoneros. Davanti alla difesa ci sarà come sempre Koke insieme a Llorente mentre Correa e Carrasco saranno gli esterni. In attacco spazio ovviamente a Luis Suarez con Joao Felix.