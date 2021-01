Le probabili formazioni di Fiorentina-Crotone: Bonaventura è favorito su Callejon

▪ Fiorentina-Crotone - Sabato 23 gennaio, ore 20.45

▪ Arbitro: Piccinini

▪ Classifica: Fiorentina 18 punti, Crotone 12 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Archiviare il tonfo di Napoli, perché col Crotone la Fiorentina non potrà sbagliare. Nella sfida coi calabresi, Prandelli torna a puntare sul 3-4-2-1 di recente utilizzo: davanti al portiere Dragowski non dovrebbero esserci novità, con la conferma del trio Milenkovic-Pezzella-Igor. Sulla fascia destra si dovrebbe rivedere Caceres al posto di Venuti, mentre Biraghi gioca sul fronte opposto. Dubbi a centrocampo: sicuro Amrabat, con lui potrebbe esserci Castrovilli ma anche uno tra Pulgar e Borja Valero, mentre in attacco alle spalle dell'unica punta Vlahovic c'è Bonaventura favorito su Callejon per un posto dal 1'.