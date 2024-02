Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio: Castellanos più di Immobile. Zaccagni in panchina

Di seguito le ultime dai campi su Fiorentina-Lazio raccolte dagli inviati di TMW:

Lunedì 26 febbraio, ore 20.45

▪ Arbitro: Guida

▪ Classifica: Fiorentina 38, Lazio 40

▪ Diretta tv a cura di DAZN e SKY

COME ARRIVA LA FIORENTINA

In casa Fiorentina c'è voglia di tornare a vincere dopo il deludente pareggio di Empoli e per farlo il tecnico Vincenzo Italiano si affiderà ai suoi big, soprattutto nel reparto offensivo. Davanti a Terracciano spazio a Kayode, Quarta, Ranieri e Biraghi. A centrocampo Arthur è pronto a ripartire dal primo minuto nonostante il momento di forma non eccezionale, con lui ci sarà Duncan. Ancora fuori inizialmente Bonaventura, il trequartista sarà ancora una volta Beltran con Nico Gonzalez e Ikone sulle corsie esterne. Davanti, unica punta, spazio ancora al Gallo Belotti (da Firenze, Dimitri Conti).

COME ARRIVA LA LAZIO

Sarri arriva a Firenze sperando di recuperare qualche giocatore importante. Gli occhi sono tutti su Zaccagni, che dovrebbe farcela dopo oltre un mese ai box: può partire dalla panchina con Isaksen e Felipe titolari. Al centro dell’attacco, il ballottaggio potrebbe vincerlo Castellanos. A centrocampo Vecino e Rovella possono tornare anche loro tra i convocati. Guendouzi e Cataldi sono sicuri di una maglia dal 1’, l’altra se la giocano Kamada e Luis Alberto con il secondo favorito. Dietro invece manca Gila (squalificato) e Patric è sulla via del recupero, ma si capirà solo a ridosso della partita se sarà in condizione di giocare: la coppia centrale dovrebbe essere Casale-Romagnoli, con Lazzari e Marusic sulle fasce (da Roma, Riccardo Caponetti).