Le probabili formazioni di Granada-Napoli - Gattuso in emergenza, Martinez ritrova Gonalons

Li avevamo lasciati con uno 0-0 beffardo una e con un 1-1 utilissimo l'altra. Il Granada, pareggiando contro il PAOK, perdeva la vetta del girone E. Il Napoli, contemporaneamente, impattando con la Real Sociedad si garantiva il primo posto nel gruppo F. Adesso, più di due mesi dopo, si troveranno l'una di fronte all'altra nel doppio confronto valevole per i sedicesimi di finale d'Europa League (fischio d'inizio alle ore 21). Ne è passata di acqua sotto ai ponti, le cose - com'è ovvio che sia - sono cambiate. Gli andalusi sono scesi all'ottavo posto in Liga, gli azzurri sono quinti. Ed entrambe le formazione sono state martoriate dagli infortuni, ancor'oggi. Scopriamolo nel dettaglio.

COME ARRIVA IL GRANADA - Sono in totale sette gli indisponibili del Granada per questo primo round: a Neyder Lozano e Quini, lungodegenti, si sono aggiunti Luis Milla, Soldado, Luis Suarez, German e Montoro. Recuperati, invece, Herrera e Gonalons, i due titolari di centrocampo. E infatti nel 3-4-3 di Diego Martinez saranno loro a formare la diga in mediana, con Foulquier e Neva sulle due corsie. In difesa scelte obbligate: Duarte, Vallejo e Sanchez. Stessa cosa per il centravanti, visto che l'unico a disposizione è il veterano Jorge Molina. Ai suoi lati spazio all'estro di Machis e Kenedy.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Addirittura nove le assenze a cui dovrà far fronte invece il Napoli. Koulibaly e Ghoulam hanno il Covid-19, Mertens è in belgio per un problema alla caviglia, Lozano e Ospina hanno rimediato un infortunio muscolare sabato scorso, Petagna s'è infortunato nel penultimo allenamento pre-Granada, Manolas, Hysaj e Demme sono ancora ko. Sono giocoforza tanti i giovani aggregati al gruppo per l'occasione e qualcuno, forse, potrebbe anche scendere in campo nelle rotazioni. Spazio al 4-2-3-1 ancora una volta e formazione praticamente obbligata per Rino Gattuso. Davanti a Meret, gli unici a disposizione sono Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. In mediana Lobotka dovrebbe far rifiatare Bakayoko e giocare con Fabian. Elmas, invece, potrebbe essere preferito ad un non brillante Zielinski come trequartista. In attacco ci sono solo Osimhen, Politano e Insigne.