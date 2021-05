Le probabili formazioni di Hellas Verona-Spezia: c'è Zaccagni. Ballottaggio Lasagna-Kalinic

Di seguito le ultime su Hellas Verona-Spezia, raccolte dai nostri inviati:

▪ Hellas Verona-Spezia - Sabato 1 maggio ore 15, stadio Marcantonio Bentegodi

▪ Arbitra Manuel Volpi, della sezione di Arezzo

▪ Classifica: Hellas Verona 41 punti, Spezia 33 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Magnani, Gunter, Dimarco e Dawidowicz sono in lizza per i tre slot in difesa: l'ex Inter è praticamente certo di un posto, a spuntarla alla fine potrebbero essere i primi due, con il polacco che si accomoderebbe inizialmente in panchina. I dubbi di Juric riguardano anche la mediana: uno tra Sturaro e Tameze affiancherà il giovane Ilic in cabina di comando, con Faraoni e Lazovic pronti a posizionarsi sulle corsie esterne. Kalinic insidia Lasagna per il ruolo da prima punta, ma l'ex Udinese conserva un piccolo margine di vantaggio: alle spalle del centravanti spazio a Barak e al rientrante Zaccagni, recuperato dopo il forfait di San Siro per una botta alla caviglia.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Dopo la sconfitta di Genova contro il Genoa, lo Spezia insegue i tre punti in casa del Verona per cercare di allontanare la lotta per la salvezza. Mister Vincenzo Italiano dovrebbe schierare Ferrer a destra, Marchizza a sinistra mentre le coppia formata da Ismajli ed Erlic dovrebbe completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Provedel. In cabina di regia dovrebbe tornare Matteo Ricci con Estevez e Maggiore ad agire da mezzali. In avanti invece Agudelo, Verde e Farias dovrebbero giocarsi una maglia da titolare al fianco di Nzola, favorito su Piccoli, e Gyasi.