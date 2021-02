Le probabili formazioni di Napoli-Granada - Koulibaly torna titolare, Politano falso nove

Il primo round è stato del Granada, meritatamente. Sette giorni fa, all'Estadio Los Carmenes, in Andalusia, in campo è andato uno dei peggiori Napoli visti in stagione. La prestazione di domenica contro l'Atalanta, poi, ha addensato le nubi che gravano sulla testa di Rino Gattuso. Per questo il secondo round di oggi, al Maradona, assume connotati quasi da ultima spiaggia - si vocifera che in caso di netto flop stavolta De Laurentiis possa davvero pensare all'esonero - per l'allenatore e per la squadra. Appuntamento alle 18:55, ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League. Si riparte dal 2-0 per il Granada: al Napoli servirà un'impresa, o quasi, per ribaltare il risultato.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Gattuso perde anche Osimhen che si riaggiunge ad Ospina, Demme, Manolas, Hysaj, Lozano e Petagna. Rientra Mertens che però può essere rischiato solo nel finale in caso di necessità. In attacco quindi si va verso un Politano falso nove, con Insigne a sinistra e Zielinski a destra. A centrocampo Elmas, Bakayoko (ma non si esclude Lobotka) con Fabian chiamato agli straordinari. Il polacco e il macedone, però, potrebbero anche invertirsi il ruolo a gara in corso. In difesa rientra Koulibaly che dovrebbe far coppia con Maksimovic, con Di Lorenzo a destra mentre a sinistra Mario Rui può dividersi la gara con Ghoulam.

COME ARRIVA IL GRANADA - Periodo d'emergenza anche per Diego Martinez, che ai sette infortunati dell'andata aggiunge Yangel Herrera, autore di un gol all'andata. Al suo posto - a patto che venga confermato lo schieramento come le indiscrezioni provenienti dalla Spagna suggeriscono - dovrebbe esserci Soro. Per il resto non dovrebbe esserci alcuna novità rispetto all'undici visto in Spagna la scorsa settimana. L'unica incognita è legato al modulo. Più di una volta il Granada ha assunto un atteggiamento più conservativo, passando anche una sorta di 5-2-1-2. Non è escluso che Martinez possa pensarci anche in quest'occasione, alla luce dell'emergenza.