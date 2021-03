Le probabili formazioni di Parma-Roma: Mayoral preferito a Dzeko, Pedro ed ElSha dal 1'

vedi letture

Di seguito le ultime su Parma-Roma dai nostri inviati:

▪ Parma-Roma - Domenica 14 marzo, ore 15.00, Stadio Ennio Tardini

▪ Arbitra Marco Piccinini, della sezione di Forlì

▪ Classifica: Parma 16 punti, Roma 50 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL PARMA - Proseguono i problemi in attacco per Roberto D’Aversa, che dovrà fare a meno anche di Inglese e Kucka per la partita contro la Roma. Il tecnico crociato potrebbe schierare Gervinho falso 9, con Karamoh e Mihaila larghi, con Pellè o Zirkzee pronti a subentrare nella ripresa. A centrocampo Hernani non è al meglio ma si è allenato, possibile l’ingresso di Grassi con Brugman e Kurtic. In difesa torna Conti, che completa il reparto con Osorio, Bani e Pezzella, visto il forfait di Gagliolo.

COME ARRIVA LA ROMA - Neanche il tempo di tornare a Trigoria ad allenarsi che la Roma scenderà nuovamente in campo contro il Parma. Quattro o cinque cambi li farà Fonseca. Un turno di riposo potrebbe esserci per Mancini e Spinazzola, tra i più utilizzati nell’ultimo periodo. Il portoghese, poi, perde anche Mkhitaryan per infortunio e per questo davanti ci sarà la staffetta Mayoral-Dzeko, con lo spagnolo dal primo minuto. Sulla trequarti conferme per Pedro ed El Shaarawy, così come in porta dove ci sarà Pau Lopez. In difesa si ferma di nuovo Smalling con la linea dei tre ancora composta da Ibanez, Cristante e Kumbulla, mentre a centrocampo, da destra verso sinistra, ci saranno Karsdorp, Diawara, Villar e Bruno Peres