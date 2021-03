Le probabili formazioni di Roma-Napoli: Dzeko e Mertens guidano i rispettivi attacchi

Di seguito le ultime su Roma-Napoli dai nostri inviati:

▪ Roma-Napoli - Domenica 21 marzo, ore 20.45, stadio Olimpico di Roma

▪ Arbitra Marco Di Bello, della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Roma 50 punti, Napoli 50 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LA ROMA - La Roma è rientrata dall’Ucraina e sulle gambe, prima della sfida con il Napoli, avrà solo due allenamenti. Fonseca ha fatto ampio turnover in coppa e spera di poter recuperare Smalling almeno per la panchina. In difesa dal primo minuto ci saranno Cristante, Mancini e Ibanez, quest’ultimo ha solo preso una botta alla testa contro lo Shakhtar che non pregiudicherà la sua presenza domenica. In porta conferme per Pau Lopez con con il centrocampo composta da Karsdorp e Spinazzola sulle fasce e la coppia Villar-Diawara in mezzo. Sulla trequarti spazio a Pellegrini ed El Shaarawy con Dzeko in attacco.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Sceglierà la strada della continuità Rino Gattuso per la sfida delicatissima dell’Olimpico contro la Roma, cercando di riproporre la formazione che ha battuto il Milan nell’ultimo turno. L’unico assente, per squalifica, sarà Di Lorenzo mentre i rientranti Manolas e Lozano dovrebbero partire dalla panchina. Nel 4-2-3-1 dei partenopei spazio dunque a Ospina tra i pali, con Hysaj che slitta a destra e Mario Rui che torna a sinistra con Maksimovic e Koulibaly coppia centrale. Demme e Fabiàn saranno i due mediani, con Politano e Insigne a fare da esterni alti e Zielinski a fare da raccordo tra centrocampo ed attacco. Come riferimento offensivo Mertens dovrebbe partire dal primo minuto nella consueta staffetta con Osimhen.