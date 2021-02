Le probabili formazioni di Stella Rossa-Milan: Ibra out, Mandzukic in campo dal 1'

Fischio d'inizio alle 18.55. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Riparte il percorso in Europa League del Milan. La squadra di Stefano Pioli scenderà in campo questa sera a Belgrado contro la Stella Rossa nei sedicesimi di finale. I rossoneri dovranno concentrare le loro energie alla sfida del Marakàna senza pensare al derby contro l’Inter di domenica prossima che vale il primato in classifica. A dire la verità un primissimo accenno di stracittadina c’è visto che a guidare i serbi c’è l’ex nerazzurro e Lazio Dejan Stankovic. I biancorossi hanno perso soltanto una volta nella fase a gironi superando il turno arrivando al secondo posto con 11 punti nel Gruppo L dietro l’Hoffensheim. Romagnoli e soci invece hanno vinto il Gruppo H con 13 punti frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta.

COME ARRIVA LA STELLA ROSSA - Stankovic dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-2-3-1 con Borjan in porta, Gajic sulla corsia destra, Rodic su quella di sinistra e la coppia centrale formata da Erakovic e Degenek. A centrocampo ci dovrebbero essere Sanogo e Kanga mentre in attacco uno fra Falcinelli e Falco sarà supportato dal trio Ben, Ivanic e Gavric.

COME ARRIVA IL MILAN - Le scelte di Stefano Pioli saranno in vista del derby di domenica ma la concentrazione deve essere massima anche nella sfida di questa sera. Davanti a Donnarumma ci saranno Kalulu sulla destra, Theo Hernandez a sinistra mentre Tomori e Romagnoli completeranno il pacchetto arretrato A centrocampo spazio a Bennacer e Meité con Castillejo, Krunic e Rebic ad innescare l’unica punta Mandzukic.