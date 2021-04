Le probabili formazioni di Atalanta-Juve: Pasalic avanti su Pessina, Dybala per CR7

Di seguito le ultime su Atalanta-Juventus, raccolte dai nostri inviati:

▪ Atalanta-Juventus - Domenica, ore 15.00, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Daniele Orsato della sezione di Schio

▪ Classifica: Atalanta 61 punti, Juventus 62 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'ATALANTA - Il dubbio principale riguarda il modulo di gioco, si va verso la riconferma del 4-2-3-1 visto nelle ultime sfide: con l’assenza di Romero per squalifica gli orobici potrebbero piazzarsi con Toloi e Gosens sugli esterni, mentre davanti a Gollini andranno Djimsiti e Palomino. In mezzo al campo i giochi sono fatti, con De Roon e Freuler a gestire le operazioni in cabina di regia. Da capire invece se Pessina sarà subito titolare dopo l’assenza a causa del Covid: col trequartista azzurro in campo Malinovskyi andrebbe sulla destra, con Muriel esterno mancino. In attacco confermato Zapata, autore di una doppietta contro la Fiorentina: la posizione del colombiano cambierà soltanto con una difesa a tre. In caso di 3-4-1-2 ci sarà soltanto un accorgimento: Pasalic e Pessina, con questo modulo, si giocheranno una maglia (l'ex Chelsea è in vantaggio), mentre Maehle andrà sulla fascia destra.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Andrea Pirlo è costretto a fare a meno del suo uomo di punta Cristiano Ronaldo, out per un fastidio ai flessori, oltre che di Bernardeschi, ancora positivo al Covid-19. Contro l’Atalanta, nel consueto 4-4-2 bianconero, spazio a Szczesny tra i pali con Cuadrado e Danilo sugli esterni e De Ligt e Chiellini centrali. In mezzo al campo ancora Bentancur con Rabiot leggermente favorito su Arthur, McKennie, in ballottaggio con Kulusevski, a destra e Chiesa a sinistra. In fase di riflessione l’avanzamento di Cuadrado sulla linea dei centrocampisti con, a quel punto, l’inserimento di Alex Sandro in difesa e la panchina per McKennie e Kulusevski. In attacco torna titolare Paulo Dybala che accompagnerà Álvaro Morata.