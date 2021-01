Le probabili formazioni di Atalanta-Parma: Pessina inamovibile tra le linee

Panchine in bilico e primi due posti divisi da un punto: la Serie A 2020/21 è entrata nel vivo e con la seconda gara del nuovo anno, la prima in infrasettimanale, regalerà tante emozioni, con ben sette gare in contemporanea. Di seguito le indicazioni di formazione di Atalanta-Parma, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

▪ Atalanta-Parma - Mercoledì, ore 15.00, al Gewiss Stadium

▪ Arbitra Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata

▪ Classifica: Atalanta 25 punti, Parma 12 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'ATALANTA - Seconda partita consecutiva in casa per gli orobici dopo la netta vittoria contro il Sassuolo. Ancora qualche problema in difesa per mister Gasperini: torna Toloi, ma non ci sarà Romero per via della squalifica. Al centro andrà Palomino, con Djimsiti a completare il reparto davanti a Gollini. In mezzo al campo la coperta è abbastanza corta, con De Roon e Freuler in cabina di regia e la coppia Gosens-Hateboer sugli esterni. Pessina inamovibile tra le linee, mentre in attacco le solite due maglie per tre calciatori: Ilicic e Zapata sono favoriti su Muriel, ma Gasperini potrebbe concedere qualche minuto in più al colombiano numero 9.

COME ARRIVA IL PARMA - Ultima chiamata per Fabio Liverani, che dopo il ko contro il Torino si gioca il suo futuro in una trasferta pesantissima, quella contro l'Atalanta. Nemmeno fortunato l'ex allenatore del Lecce, che perde per infortunio tre titolari come Kucka, Osorio e Iacoponi, che si sommano all'assenza di Gervinho. Liverani potrebbe riproporre, dopo la prima giornata, le due punte fisiche, come avvenuto nel finale della sfida contro il Torino, con Inglese e Cornelius titolari insieme. Alle loro spalle possibile chance per Hernani, con una sorta di centrocampo a rombo che vede la presenza di Kurtic, Sohm e Cyprien. In difesa scelte obbligate per Liverani, che recupera Pezzella ma solo per la panchina: Laurini a destra, Gagliolo a sinistra e la coppia centrale formata da Alves e Lautaro Valenti.