Le probabili formazioni di Benevento-Hellas Verona: negli ospiti ancora Lasagna dal 1'

Primo turno infrasettimanale del 2021 in Serie A e prima occasione per le inseguitrici di mettere un po' di pressione alla nuova capolista, l'Inter di Antonio Conte: i nerazzurri saranno infatti gli ultimi a scendere in campo, a Parma, nel posticipo del giovedì. Prima stagionale anche per Serse Cosmi, chiamato al capezzale del Crotone dopo l'esonero di Stroppa e che dovrà fare di necessità virtù contro l'Atalanta, avendo a disposizione solo due allenamenti prima della discesa in campo. Di seguito le ultime su Benevento-Hellas Verona, raccolte dai nostri inviati:

▪ Benevento-Hellas Verona - Mercoledì, ore 20.45, stadio Ciro Vigorito

▪ Arbitra Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta

▪ Classifica: Benevento 25 punti, Hellas Verona 35 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Oltre allo squalificato Barba, fuori gli infortunati Improta e Iago Falque, senza dimenticare che Schiattarella non è al top. Per fortuna di Inzaghi, tuttavia, rientra la colonna Glik. Nel 4-3-2-1 disegnato da Inzaghi troverà spazio anche Gaetano Letizia, pronto a macinare chilometri sulla corsia di competenza al posto di un Foulon in grossa difficoltà nelle ultime settimane. Anche dietro l’unica punta Lapadula potrebbero esserci delle variazioni, con Sau e Insigne che insidiano Caprari. Non è ancora scoccata l’ora per Gaich dal primo minuto, ma il centravanti ha avuto un buon impatto a Napoli e sarà pedina preziosa nella ripresa.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Dopo lo spezzone contro la Juventus per Dawidowicz può essere l'occasione per il rientro da titolare: il polacco ha messo la freccia su Lovato e si candida a chiudere il terzetto davanti a Silvestri insieme a Gunter e Magnani. Solito duello per la fascia sinistra tra Lazovic e Dimarco, con il serbo in leggero vantaggio dopo la panchina di sabato: qualunque sia la scelta di Juric, sarà con ogni probabilità staffetta. Centrocampo rivoluzionato con gli innesti in cabina di comando di Tameze e Veloso, che affiancheranno Faraoni. Davanti toccherà ancora ai tre tenori gialloblù: spazio dunque a Barak e Zaccagni alle spalle di Kevin Lasagna.