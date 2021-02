Le probabili formazioni di Benevento-Sampdoria: Lapadula titolare, in attesa di Gaich

Mercato chiuso, per i prossimi tre mesi si penserà solo ed esclusivamente al rettangolo verde: per le venti formazioni di Serie A la campagna rafforzamenti è finita, ora i tecnici potranno contare sulla massima concentrazione dei propri calciatori nella ricerca dei tre punti. Con le coppe europee dietro l'angolo, questa giornata si annuncia molto importante per tutte le squadre di massima divisione, a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le ultime dai campi di Benevento-Sampdoria raccolte dai nostri inviati:

▪ Benevento-Sampdoria - Domenica, ore 12.30, stadio Ciro Vigorito

▪ Arbitra Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna

▪ Classifica: Benevento 22 punti, Sampdoria 26 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Ancora ai box i lungodegenti Letizia e Moncini, ma anche Tuia sta avendo qualche problema muscolare e le sue condizioni saranno valutate di volta in volta. Inzaghi potrebbe ripartire dal 4-3-2-1, con una serie di ballottaggi in tutti i reparti che saranno sciolti soltanto alla vigilia. Dinanzi a Montipò ci saranno Depaoli, Glik, Caldirola e Barba, mentre in mediana è previsto il rientro di Schiattarella dal primo minuto. Al suo fianco quasi certo di una maglia Improta, l’altra mezzala dovrebbe essere Ionita in luogo di Hetemaj. Alle spalle di Lapadula, unica punta centrale d’esperienza, ci saranno Viola e Caprari, l’ex della sfida. In panchina quindi Insigne, il rientrante Sau e Dabo.