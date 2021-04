Le probabili formazioni di Bologna-Inter: più Ravaglia che Da Costa per la porta rossoblù

Esaurite le due settimane dedicate alle Nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato e ai duelli che infiammano ogni sfida del 29° turno di Serie A: i punti a disposizione sono sempre meno e tutte le squadre sono chiamate a dare qualcosa di più per centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Di seguito le ultime su Bologna-Inter dai nostri inviati:

▪ Bologna-Inter - Sabato 3 aprile, ore 20.45, stadio Renato Dall'Ara

▪ Arbitra Piero Giacomelli, della sezione di Trieste

▪ Classifica: Bologna 34 punti, Inter 65 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Va verso una maglia da titolare il giovane portiere Ravaglia, che potrebbe avere una nuova chance vista l’assenza di Skorupski, ancora in isolamento in Polonia causa Covid. In difesa Mihajlovic dovrebbe confermare il quartetto formato da Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks, mentre in mediana Schouten sarà affiancato da uno tra Dominguez e Svanberg, con lo svedese che potrebbe subentrare a gara iniziata visti i diversi impegni disputati con la nazionale. Non sarà della sfida Palacio, squalificato, quindi Barrow tornerà a ricoprire il ruolo di prima punta. Alle sue spalle dovrebbero esserci Skov Olsen, reduce da una doppietta con la nazionale, Soriano e Sansone. Da non escludere, però, la titolarità di Orsolini che ha lavorato intensamente in settimana a Casteldebole. Indisponibili Hickey, Skorupski, Santander.

COME ARRIVA L'INTER - Le Nazionali hanno portato grandi risposte ad Antonio Conte, pronto per lo sprint finale a caccia dello scudetto. De Vrij è tornato negativo al Covid, ma al suo posto potrebbe comunque andare Ranocchia, con Skriniar e Bastoni, davanti alla porta di capitan Handanovic. Un altro dubbio è in mezzo al campo e ricade sulla mezzala di sinistra dove Gagliardini sembra oggi in pole rispetto a Eriksen. Poi tutto uguale con Brozovic in regia e Barella alla sua destra, sulle fasce confermati Hakimi e Perisic, in gol con la sua Croazia. Davanti tandem titolare: Lukaku sarà supportato da Lautaro Martinez.