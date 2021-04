Le probabili formazioni di Bologna-Spezia: ancora Palacio come prima punta

La Serie A si riprende la scena dopo l'infrasettimanale dedicato alle coppe europee, che ha regalato la grande soddisfazione di una squadra italiana in semifinale, seppur di Europa League, e il grande spettacolo delle big internazionali che si sono sfidate nei quarti di finale a suon di gol. È tempo di ripensare a lotta Europa e salvezza per quanto riguarda il campionato italiano, che nel weekend vivranno incroci assolutamente decisivi. Di seguito le ultime su Bologna-Spezia, raccolte dai nostri inviati:

▪ Bologna-Spezia - Domenica, ore 15.00, stadio Olimpico

▪ Arbitra Marco Piccinini della sezione di Forlì

▪ Classifica: Bologna 34 punti, Spezia 32 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL BOLOGNA - 4-2-3-1 classico per Mihajlovic che si appresta ad affrontare con il suo Bologna due gare determinanti per raggiungere la salvezza, primo obiettivo di campionato dichiarato dalla società. Domenica contro lo Spezia i rossoblù tenteranno il tutto per tutto per portare a casa i tre punti e lo faranno con gli 11 scelti dall’allenatore serbo: Skorupski tra i pali, De Silvestri, Danilo, Soumaoro e Dijks in difesa, Schouten e Svanberg a formare la coppia di mediani e la linea a tre dietro Palacio prima punta, composta da Orsolini (in vantaggio su Skov Olsen), Soriano e Barrow. Assenti il lungodegente Santander, oltre ad Hickey, Medel e Tomiyasu.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Un dubbio per mister Vincenzo Italiano in vista della trasferta importantissima contro il Bologna. Da valutare ci sarebbero le condizioni di Martin Erlic con il difensore croato che potrebbe non essere a disposizione. In caso di forfait, al fianco di Ismajli, potrebbe esserci una chance per Terzi con Ferrer e Marchizza che dovrebbero completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Provedel. In cabina di regia ci sarà Matteo Ricci con Maggiore e Pobega ai lati mentre al centro del tridente d’attacco dovrebbe esserci nuovamente Nzola con Verde da una parte e Gyasi dall’altra.