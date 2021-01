Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo: Simeone dal 1'. Berardi ancora out

Cagliari-Sassuolo - Domenica, ore 15.00, Sardegna Arena

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Roma

▪ Classifica: Cagliari 14 punti, Sassuolo 30 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Deve necessariamente tornare a vincere il Cagliari di Eusebio Di Francesco, che domenica ospita il Sassuolo alla Sardegna Arena. DiFra insisterà sul 4-3-2-1, con Ceppitelli insieme a Godin al centro della difesa davanti a Cragno. Zappa e Lykogiannis saranno gli esterni, con il trio Oliva, Duncan e Marin a centrocampo. Davanti la coppia formata da Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone, in vantaggio su Cerri e Pavoletti per il ruolo di centravanti.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Apprensione in casa neroverde per le condizioni di Chiriches: se non dovesse farcela spazio nuovamente a Marlon (favorito su Ayhan). In porta, davanti a Consigli, Muldur e Rogerio sono in leggero vantaggio su Toljan e Kyriakopoulos, Ferrari inamovibile. A centrocampo, al fianco di Locatelli, è sfida a tre Magnanelli-Obiang-Maxime Lopez. In avanti, senza Berardi, da valutare le condizioni dell'acciaccato Defrel, che dovrebbe partire dalla panchina. Traoré, Djuricic e Boga (sarebbe un rientro dal 1' minuto per lui) in pole per sostenere Ciccio Caputo.